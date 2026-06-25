Engelli rampasını açmayan sürücünün sözleri hayrete düşürdü: "Ben niye yapıyorum, ben senin hizmetçin miyim?"

Hatay’da tekerlekli sandalyeli vatandaşın otobüse binmek istediği esnada engelli rampasını açmayan ve ardından tartışma yaşayan otobüs şoförünün telefonla görüntü çeken engelli vatandaşa tepki göstererek " İstediğin yere yaz" dediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine olaya müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.