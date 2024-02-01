01 Şubat 2024, Perşembe
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Oyuncak merakına yenik düştü! Makineye sıkıştı
Avusturalya’nın Brisbane kentinde ailesiyle eğlenmek için alışveriş merkezine gelen 3 yaşındaki Ethan, oyuncak merakına yenik düştü. Sürünerek oyuncak kapma makinesine giren Ethan, oyuncakların bulunduğu makinede mahsur kaldı. Ailesi ve çevredekiler, küçük çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca imdadına polis yetişti. Cumartesi günü yaşanan olayda, alışveriş merkezine gelen polis küçük çocuğu makinenin bir köşesine yönlendirdi. Çocuğa, gözlerini kapatmasını söyleyen polis, makinenin camını kırarak çocuğu kurtardı.