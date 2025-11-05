Otoyolda tır alev alev yandı

05 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 02:59
Alınan bilgiye göre, Adana-Mersin otoyolu Sarıçam mevkiinde seyir halindeki bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırı adeta alev topuna çevirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tır kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
