04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet böyle çarptı
Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet böyle çarptı

Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet böyle çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 10:31
Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidi bulunmayan noktadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, kontrol amaçlı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntülerde; karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobillerin yol verdiği ve en sağ şeritten gelen motosikletin kadına çarptığı görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet böyle çarptı
Yayaya çarpan otomobil 1 kişinin ölümüne neden oldu
Yayaya çarpan otomobil 1 kişinin ölümüne neden oldu
İstanbul’da 150 engelliye akülü sandalye desteği
İstanbul’da 150 engelliye akülü sandalye desteği
Motosikletli köpekle birlikte savruldu
Motosikletli köpekle birlikte savruldu
19 yıllık gassal görevini uyguIamalı anlattı!
19 yıllık gassal görevini uyguIamalı anlattı!
Balıkçı teknesinin dev dalgalarla mücadelesi!
Balıkçı teknesinin dev dalgalarla mücadelesi!
Makas atarak trafiği tehlikeye attı!
Makas atarak trafiği tehlikeye attı!
Kars’ta renk tonuna bürünen ağaçlar mest etti
Kars'ta renk tonuna bürünen ağaçlar mest etti
Minik öğrenciler patili dostlarını ziyaret etti
Minik öğrenciler patili dostlarını ziyaret etti
Evine kurduğu özel sistemle uyuşturucu üretirken yakalandı
Evine kurduğu özel sistemle uyuşturucu üretirken yakalandı
Bu tesiste para geçmiyor
Bu tesiste para geçmiyor
Terk edilmiş otomobil alev alev yandı
Terk edilmiş otomobil alev alev yandı
Tokat’ta jandarma denetiminde ilginç anlar
Tokat’ta jandarma denetiminde ilginç anlar
Daha Fazla Video Göster