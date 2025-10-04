Otomobillerin yol verdiği kadına motosiklet böyle çarptı

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidi bulunmayan noktadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, kontrol amaçlı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntülerde; karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobillerin yol verdiği ve en sağ şeritten gelen motosikletin kadına çarptığı görüldü.

