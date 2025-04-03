Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada!

Edinilen bilgilere göre, 10 AIL 798 plakalı araçla seyir halinde olan şahsın, park halindeki bazı araçlara çarparak zarar verdiği ve çevreye rahatsızlık oluşturduğu görüldü. Görüntülerde şahsın çevreye zarar verdiği anlar dikkat çekti. Vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililerden konuya müdahale etmelerini istedi.

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