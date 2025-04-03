03 Nisan 2025, Perşembe

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Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada!

Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 01:24
Edinilen bilgilere göre, 10 AIL 798 plakalı araçla seyir halinde olan şahsın, park halindeki bazı araçlara çarparak zarar verdiği ve çevreye rahatsızlık oluşturduğu görüldü. Görüntülerde şahsın çevreye zarar verdiği anlar dikkat çekti. Vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililerden konuya müdahale etmelerini istedi.
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Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada!
Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada!
Otomobiliyle park halindeki araçlara çarpan şahıs kamerada!
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