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Otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 05.04.2025 10:02
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpekle otomobilde yapılan aramada; aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü işlemleri sonrası tutuklandı.
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Otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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