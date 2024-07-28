28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kaldırıma çıkıp, trafoya çarptı; kaza kamerada

Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kaldırıma çıkıp, trafoya çarptı; kaza kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2024 17:57
Bursa'da otomobilin sıkıştırdığı belediye otobüsü kaldırıma çıkıp, elektrik trafosuna çarparak durdu. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu kullandı
Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu kullandı
Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kazası kamerada
Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kazası kamerada
Kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü
Kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü
Futbol sadece futbol mu?
Futbol sadece futbol mu?
Eflani’de çatı yangını büyümeden söndürüldü
Eflani'de çatı yangını büyümeden söndürüldü
Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan araçta 5 kişi yaralandı
Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan araçta 5 kişi yaralandı
Yalova sahilinde güreş yapan gençlere köpek saldırdı!
Yalova sahilinde güreş yapan gençlere köpek saldırdı!
Kazada bir aile yok oldu
Kazada bir aile yok oldu
Sondaj aracında başlayan yangın ormana sıçradı
Sondaj aracında başlayan yangın ormana sıçradı
Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını
Yıldız Sarayı’na ziyaretçi akını
Ağrı’da itfaiye, yangın merdiveniyle ineği kurtardı
Ağrı'da itfaiye, yangın merdiveniyle ineği kurtardı
Ankara’da anız yangını kontrol altına alındı
Ankara’da anız yangını kontrol altına alındı
Daha Fazla Video Göster