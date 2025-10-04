04 Ekim 2025, Cumartesi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı: Feci kaza kamerada

Giriş: 04.10.2025 13:27
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
