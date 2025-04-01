Otomobilin çarptığı kadının bacağı koptu! İstanbul’dan acı haber

Kağıthane'de yokuş aşağı hızla ilerleyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Sürücü Nurhan Barut'un kontrolündeki araç, daha sonra kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Gülsüm Akgün'e çarptı. Bacağı kopan Akgünkaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Barut, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...