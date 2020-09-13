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Otomobilde sigara yakınca patlama meydana geldi
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir kişinin park halindeki otomobilinde sigara içmek istediği sırada meydana gelen patlamada büyük çapta maddi hasar oluştu. Patlama nedeniyle çevrede de korkulu anlar yaşandı.
Van merkez İpekyolu ilçesinde bir kişinin park halindeki otomobilinde sigara içmek istediği sırada meydana gelen patlamada büyük çapta maddi hasar oluştu. Patlama nedeniyle çevrede de korkulu anlar yaşandı.