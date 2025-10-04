04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otomobil kiralamak isteyenleri dolandıran 2 kişi kamerada
Otomobil kiralamak isteyenleri dolandıran 2 kişi kamerada

Otomobil kiralamak isteyenleri dolandıran 2 kişi kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 13:26
Sosyal Medya uygulamaları üzerinden araç kiralamak isteyen müşterileri kandırarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin istenen otomobilleri, müşterilerin kapısına kadar götürdükleri, sözleşme imzalayıp kiralama ücretini aldıktan sonra "Araca GPS takmayı unutmuşuz. Taktırıp bir saat sonra geri geleceğiz" diyerek ortadan kayboldukları öğrenildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil kiralamak isteyenleri dolandıran 2 kişi kamerada
Samsun’da fuhuş operasyonu!
Samsun’da fuhuş operasyonu!
Jandarmadan kaçak alkol baskını!
Jandarmadan kaçak alkol baskını!
Okul koridorunda yılan paniği
Okul koridorunda yılan paniği
Barış için at üzerinde 4 bin 800 kilometre
Barış için at üzerinde 4 bin 800 kilometre
Otomobilin üst geçide çarptığı feci kaza kamerada
Otomobilin üst geçide çarptığı feci kaza kamerada
Patlıcan közlerken ormanı yaktılar
Patlıcan közlerken ormanı yaktılar
NASA Space Apps Challenge İstanbul’da başladı!
NASA Space Apps Challenge İstanbul’da başladı!
Kahverengi kokarcaların sardığı bina adeta renk değişti
Kahverengi kokarcaların sardığı bina adeta renk değişti
Çin’deki İHA’lı havai fişek gösterisi kontrolden çıktı!
Çin’deki İHA’lı havai fişek gösterisi kontrolden çıktı!
Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı
Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı
Tırların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tırların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Büyükçekmece’de lodos etkili oldu
Büyükçekmece’de lodos etkili oldu
Daha Fazla Video Göster