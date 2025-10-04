04 Ekim 2025, Cumartesi
Otomobil kiralamak isteyenleri dolandıran 2 kişi kamerada
Sosyal Medya uygulamaları üzerinden araç kiralamak isteyen müşterileri kandırarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin istenen otomobilleri, müşterilerin kapısına kadar götürdükleri, sözleşme imzalayıp kiralama ücretini aldıktan sonra "Araca GPS takmayı unutmuşuz. Taktırıp bir saat sonra geri geleceğiz" diyerek ortadan kayboldukları öğrenildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.