08 Kasım 2025, Cumartesi

Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 16:48
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen kazada 07 AOS 530 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıya geçmek için ışıkta bekleyen kalabalığın arasına girdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
