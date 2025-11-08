08 Kasım 2025, Cumartesi
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen kazada 07 AOS 530 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıya geçmek için ışıkta bekleyen kalabalığın arasına girdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.