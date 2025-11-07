07 Kasım 2025, Cuma

Otomobil dereye uçtu: Uzman çavuş yaşamını yitirdi
Otomobil dereye uçtu: Uzman çavuş yaşamını yitirdi

Giriş: 07.11.2025 02:11
Güncelleme:07.11.2025 02:15
Tunceli-Erzincan karayolunda gece saatleri seyir halinde otomobiliyle ilerleyen uzman çavuş Haydar Y. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla köprüden dereye uçtu. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken yaralı uzman çavuş sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Haydar Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
