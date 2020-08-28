Manisa'dan Şanlıurfa'ya yolcu otobüsüyle seyahat eden Adnan Ü.(30) verilen molada birlikte alkol aldığı yolculardan Kahraman A.'nın cep telefonunu çalıp, otobüsün buzdolabına gizledi. Güvenlik kamerası görüntüleri izlenen otobüste, Adnan Ü.'nün çaldığı cep telefonunu buzdolabına gizlediği, ayrıca Y.U. (22) adlı kadın yolcuyu uyuduğu sırada elle taciz ettiği ortaya çıktı.