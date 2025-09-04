04 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Otobüste pul biber içine zulalanmış eroin ele geçirildi
Giriş: 04.09.2025 01:23
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada, paketlenen pul biberin içine gizlenmiş 12 paket halinde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulundu. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.D. ve E.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
