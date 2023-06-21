Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu! Şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler nelere dikkat etmeli?

Dokuz günlük bayram tatiline kısa süre kala otobüslerde biletler tükendi. Şehirler arası yolculuk yapan sürücülerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır aktardı.

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