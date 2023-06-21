21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu! Şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler nelere dikkat etmeli?

Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu! Şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler nelere dikkat etmeli?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 14:56
Dokuz günlük bayram tatiline kısa süre kala otobüslerde biletler tükendi. Şehirler arası yolculuk yapan sürücülerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’ın muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu!
Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu!
Rezidansta dehşette yeni gelişme!
Rezidansta dehşette yeni gelişme!
Sera Gölü’nde Çökeltim Havuzu Projesi
Sera Gölü'nde "Çökeltim Havuzu Projesi"
Otogarlarda bayram yoğunluğu
Otogarlarda bayram yoğunluğu
Aracına binince şoke oldu! Öyle bir şey çıktı ki...
Aracına binince şoke oldu! Öyle bir şey çıktı ki...
Paha biçilemiyor! Bin 300 yıllık...
Paha biçilemiyor! Bin 300 yıllık...
İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtımı
İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtımı
Burası İzlanda değil! Görüntüler Türkiye’den
Burası İzlanda değil! Görüntüler Türkiye'den
İzmir’deki vahşette yeni gelişme
İzmir'deki vahşette yeni gelişme
Vahşi doğada ölümcül karşılaşma
Vahşi doğada ölümcül karşılaşma
Kağıt toplayıcısına tekme tokat saldırı!
Kağıt toplayıcısına tekme tokat saldırı!
Daha Fazla Video Göster