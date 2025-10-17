Otobüs şoförleri neden gergin? Tartışmalar, kavgalar ve trafik!

17 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 17.10.2025 10:08
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde çok acı bir kaza yaşanmış; 35 yaşındaki Deniz Şengül, kaldırımda yürürken İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. 2 evladı annesiz kaldı. Genç kadının ölümü; otobüs şoförlerinin durumunu bir kez daha akıllara getirdi. Milyonlarca insanı taşıyan İETT şoförlerinin bir günü; trafikle ve yolcularla yaşadıkları tartışmalarla geçiyor. Stres yükleri gerçekten büyük. Peki bunun önüne geçilebilir mi? Ekip arkadaşlarımız araştırdı.
