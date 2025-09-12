Otel yangını faciasında yeni deliller dosyaya girdi! Otel müdürü önce yetkilileri aramış

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'daki otel yangını davasında yeni gelişme yaşandı. Otel müdürünün yangın anında 14.6 saniyelik bir görüşme yaptığı ve otel yetkililerini uyararak, "Bir an önce çıkın efendim" dediği tespit edildi. İşte yangın faciasında dikkat çeken o detaylar...

