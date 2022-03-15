Osmanlı’da ilk ve tek! Tam 116 senelik

Anadolu’da Osmanlı döneminde yapılan ilk ve tek heykel olma özelliğine senelik 116 senelik Osman Bey büstü müzede ziyaretçilerini bekliyor. Arkeoloji ve Sanat Tarihçi Yunus Budaktaş, büstün 1914-1916 yılları arasında Sivas'ta inşa edildiliğin belirterek, "Anadolu coğrafyasında yapılan ilk heykel olması bakımından oldukça önem taşımaktadır. " dedi.

Sivas'ta yer alan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey büstü, Anadolu topraklarında 1914-1916 senelerinde arasında Hafik ilçesinde Ermeni bir taş ustası tarafından yapılan büst, Osmanlı'da Anadolu topraklarında yapılan ilk heykel olma özelliğine sahip. 10 metre yükseklikte bir sütun üzerine yapılan heykel, dönemin Valisi Nazmi Toker tarafından yıktırıldı. İmitasyonu Hafik ilçesinde bulunan Osman bey heykelinin orijinali ise Sivas Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.



TAM 116 SENELİK HEYKEL

Arkeoloji ve Sanat Tarihçi Yunus Budaktaş, büstün 116 yıllık olduğunu belirterek, "Osman Bey büstü, Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey anısına 1914-1916 yılları arasında Sivas'ın Hafik ilçesinde Ermeni bir taş ustası tarafından yapılmıştır. Anadolu coğrafyasında yapılan ilk heykel olması bakımından oldukça önem taşımaktadır. Osmanlının son dönemlerine denk gelen bu büst yaklaşık 116 yıllıktır. Dönemin müftüsü Rauf Efendi bizzat açılışını yapmıştır" dedi.



"HAFİK İLÇESİNDE İMİTASYONU SERGİLENMEKTEDİR"

Budaktaş, büstün imitasyonunun Hafik ilçesinde bulunduğunu söyleyerek, "Büst yaklaşık 10 metre yükseklikteki bir sütun dizisinin üzerinde inşa edilmiştir. Devam eden yıllarda dönemin valisi Nazmi Toker tarafından büst yıktırılmıştır. Detaylı incelediğimizde üzerinde ki deformeleri ve tahribatı görmemiz mümkün. Yıkılan anıtın sütun parçaları devşirme malzemeler olarak bölgedeki farklı yapılarda kullanılmıştır. 1940'lı yıllarda büst bulunduğu yerden alınarak arkeoloji müzesine getirilmiştir. O tarihten itibaren de anıtın parçaları müzeye getirildikten sonrada anıtın inşa edildiği ilk yerde imitasyonu bulunmaktadır. Heykelin ve büstün nerede yapıldığı birebir ölçüleriyle birlikte o tarihi anı yaşatmak adına Hafik ilçesinde imitasyonu sergilenmektedir" şeklinde konuştu.