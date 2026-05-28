Osmanlı sarayından dünya sofralarına: Tonya tereyağının eşsiz lezzet serüveni!

Trabzon’un eşsiz doğasında, 60 yıllık bir emekle filizlenen Tonya tereyağı, dünyayı dize getirmeye devam ediyor. 2018 yılında tescillenerek coğrafi işaret alan bu altın sarısı lezzet, Osmanlı salnamelerinden saray mutfaklarına uzanan köklü tarihiyle dikkat çekiyor. Tonya Süt Kooperatifi çatısı altında birleşen köylülerin el emeği, Jersey ırkı ineklerin mucizesiyle buluşarak hiçbir katkı maddesi içermeden Dubai’den Gürcistan’a kadar geniş bir coğrafyada sofraların baş tacı oluyor.