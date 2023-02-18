Osmaniye'nin kadirli ilçesinde tek bir bina bile yıkılmadı! Deprem göçü nüfusu arttırdı

Asrın felaketinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek bir bina bile yıkılmadı. İlçe 11 ilden göç aldığı. Artan nüfusa destek olabilmek için de aş evlerinin kapasitesi artırıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.

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