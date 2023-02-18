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Osmaniye'nin kadirli ilçesinde tek bir bina bile yıkılmadı! Deprem göçü nüfusu arttırdı

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 13:00
Asrın felaketinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek bir bina bile yıkılmadı. İlçe 11 ilden göç aldığı. Artan nüfusa destek olabilmek için de aş evlerinin kapasitesi artırıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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