Osmaniye’de 3 milyon TL’lik kaçak elektronik operasyonu

Giriş: 23.10.2025 12:53
Osmaniye’de jandarma ekipleri, piyasa değeri 3 milyon 310 bin TL olan 254 kaçak elektronik ürünü ele geçirdi. Operasyonda 229 kulaklık, 12 farklı marka cep telefonu, 8 taşınabilir hoparlör ve 5 saç şekillendirme seti bulundu. Gözaltına alınan F.K. hakkında adli işlem başlatılırken, savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, elektronik kaçakçılığına karşı önemli bir darbe olarak değerlendirildi.
