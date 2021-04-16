Oruç halsizliğini beslenme ile giderin

Hem sahura kalkmak hem de açlığın verdiği halsizlik, oruç tutan pek çok kişinin gün içinde uykusunun gelmesine neden oluyor. Uyku saatlerine ve halsizliği giderecek beslenme şekline dikkat ederek oruçlu iken daha dinç olmak mümkün. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

Bu yıl imsakla iftar arasındaki süre 15 saat. Oruç tutanları açlık kadar aniden bastıran uyku isteği de zorluyor.

Halsizliğin dermanı şifalı yiyecekler. Ramazan'da öğün atlamamalı, mutlaka sahur yapılmalı. Baharatlı, acı, yağlı, ağır yemeklerden uzak durmalı, sofrada sağlıklı besinler yer almalı.