16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Oruç halsizliğini beslenme ile giderin

Oruç halsizliğini beslenme ile giderin

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2021 11:05
Güncelleme:16.04.2021 11:30
Hem sahura kalkmak hem de açlığın verdiği halsizlik, oruç tutan pek çok kişinin gün içinde uykusunun gelmesine neden oluyor. Uyku saatlerine ve halsizliği giderecek beslenme şekline dikkat ederek oruçlu iken daha dinç olmak mümkün. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

Bu yıl imsakla iftar arasındaki süre 15 saat. Oruç tutanları açlık kadar aniden bastıran uyku isteği de zorluyor.

Halsizliğin dermanı şifalı yiyecekler. Ramazan'da öğün atlamamalı, mutlaka sahur yapılmalı. Baharatlı, acı, yağlı, ağır yemeklerden uzak durmalı, sofrada sağlıklı besinler yer almalı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oruç halsizliğini beslenme ile giderin
Oruç halsizliğini beslenme ile giderin
İSKİ katliamı! Bu canların hesabını kim verecek
İSKİ katliamı! Bu canların hesabını kim verecek
Yılın basın fotoğrafı ödülü Uğur Yıldırım'a
Yılın basın fotoğrafı ödülü Uğur Yıldırım'a
Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu!
Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu!
Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu!
Başkan Erdoğan sürpriz iftar ziyaretinde bulunmuştu!
Dünya yansa umurunda değil!
Dünya yansa umurunda değil!
Bursa'da 100 kişi birbirine girdi
Bursa'da 100 kişi birbirine girdi
Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı
Husumetlisiyle tartıştı etrafa kurşun yağdırdı
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler
İstanbul'da zabıta terörü!
İstanbul'da zabıta terörü!
Koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayısında korkutan artış
Koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayısında korkutan artış
Metrobüslerdeki manzara değişmedi!
Metrobüslerdeki manzara değişmedi!
Daha Fazla Video Göster