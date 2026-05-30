Ortaköy Sahili'nde kirlilik tepki çekti: Vatandaşlardan temizlik çağrısı

İstanbul Boğazı'nın gözde yerlerinden olan Ortaköy sahilinde, atıkların denizde oluşturduğu kirlilik kameralara yansıdı. Görüntülerde şişe, cips paketleri ve birçok atık görüntülendi. Bayram tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar çöplerin oluşturduğu kirliliğe ve kötü görüntüye isyan etti. Kirlilik nedeniyle deniz yüzeyinde çöplerin yüzdüğü görüldü. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek denizin temizlenmesini istedi.