Orman yangınları ciğerimizi yakmaya devam ediyor. Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyu Köyü’nde 23 Ağustos’ta 3 farklı noktada yangın çıktı. Yangın 3 gün sürdü ve 200 hektarın üzerinde bir ormanlık alanda yok oldu. İstanbul’da Aydos Ormanları’nda art arda orman yangınları çıktı. Bu yangınlarda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin terör örgütleriyle irtibatı tespit edildi. Yangınların sıklaşmasının nedeni nedir? Yangınlara karşı denetimler ne seviyede? Orman yangınlarının nedeni sabotaj mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan TÜYAK Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç A Haber’de değerlendirdi.