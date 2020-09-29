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Orhan Gencebay, Yazar İskender Pala ve Hülya Koçyiğit’ten Azerbaycan'a destek
Sanatçı Orhan Gencebay, Yazar İskender Pala ve Hülya Koçyiğit’ten Azerbaycan’a yönelik hain saldırılara tepki geldi. Sanat camiasından gelen tepkilerde Ermenistan kınandı ve Azerbaycan’a destek mesajları verildi. Öte yandan Azerbaycan'ın haklı tutumuna sessiz kalan uluslararası topluma çağrıda bulundu ünlüler. İşte A Haber'in özel haberi...