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Orhan Gencebay, Yazar İskender Pala ve Hülya Koçyiğit’ten Azerbaycan'a destek

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Giriş: 29.09.2020 00:40
Güncelleme:29.09.2020 00:52
Sanatçı Orhan Gencebay, Yazar İskender Pala ve Hülya Koçyiğit’ten Azerbaycan’a yönelik hain saldırılara tepki geldi. Sanat camiasından gelen tepkilerde Ermenistan kınandı ve Azerbaycan’a destek mesajları verildi. Öte yandan Azerbaycan'ın haklı tutumuna sessiz kalan uluslararası topluma çağrıda bulundu ünlüler. İşte A Haber'in özel haberi...
Azerbaycan Ordusu mu daha güçlü? Ermenistan Ordusu mu daha güçlü? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı AZERBAYCAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? ERMENİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ? PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN YORUMLADI
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