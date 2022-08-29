29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Oreo'da Salmonella bakterisi iddiası! 3 üretim tesisine Salmonella kilidi
İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun Kinder sürpriz yumurtasında Salmonella bakterisi çıkmıştı. O skandalın ardından şimdi de ABD merkezli Mondelez'in ürünlerinden olan Oreo büskivileri Salmonella bakterisiyle gündemde. Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre ABD merkezli şirket, bakteri ihtimali üzerine üç üretim sahasını kapattı.