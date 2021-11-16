Ordu’da yürek yakan olay! 2 yaşındaki Serhat traktörün altında can verdi

Ordu Ünye’de 2 yaşındaki Serhat Ali Çetin, traktörün altında kaldı. Kaza sonucu ağır yaralanan minik Serhat, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Olay, Ünye ilçesinin Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Tabakhane Köprüsü mevkisinde gerçekleşti.

İddiaya göre, Metin S.'nin hakimiyetindeki 52 ABV 657 plakalı traktör Fatsa yönünden gittiği sırada, kaldırımda dayısıyla beraber yürüyen 2 yaşındaki Serhat Ali Çetin ansızın yola fırladı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Seyir halinde traktörün altında kalan minik çocuk ağır yaralandı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Minik Serhat, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü Metin S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.