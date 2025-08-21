Ordu’da üreticilerin fındık kurutma mesaisi başladı

Ordu’da sahil kesimlerinde fındık hasadı 4 Ağustos’ta başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 5 Ağustos’ta ise fındık taban alım fiyatları levant kalite için 195, Giresun kalite için ise 200 TL olarak açıklandı. Kent genelinde fındık hasadı devam ederken, topladıkları fındıkları harmana getiren üreticilerin fındık kurutma çalışmaları başladı.

