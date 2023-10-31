31 Ekim 2023, Salı
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Ordu’da KYK yurdunda korku çığlıkları: Asansör halatları koptu! öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda düşen asansör nedeniyle bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Benzer bir olay bu kez Ordu'da yaşandı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu. Korku dolu anlar yaşatırken 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...