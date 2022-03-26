26 Mart 2022, Cumartesi
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Ordu'da heyelan felaketi sonucu evi yıkıklan kadın: “60 senelik emeğim gitti”
Ordu Valisi Tuncay Sonel, meydana gelen heyelanafeti ardından bölgede incelemelerde bulunarak, bütün hasarların telafi edileceğini söyledi. Afet sebebiyle evi yıkılan 74 yaşındaki Bahriye Sönmez, 60 senelik birikiminin gittiğini belirtirken gözyaşlarına hakim olamadı.