- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ordu’da 10 yaşındaki Cemre köpeği Pamuk’u sırtında veterinere götürdü
Ordu'da İkizce ilçesi Düzpelit Köyü'nde yaşayan 10 yaşındaki Cemre Su Türköz, rahatsızlanan köpeği Pamuk'u 2.5 kilometre sırtında veterinere taşıyarak gönülleri fethetti. Veterinerin köyden ayrılmasından korkan Cemre Su, köpeği Pamuk'u sırtına alıp koşar adımlarla 70 santim karla kaplı dağ yolundan veterinerin bulunduğu eve ulaştı. Veteriner Ogün Öztürk, tedavisini yaptığı köpek ve Cemre Su Türköz'le fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaştı.