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Ordu Ünye'de şaşkına çeviren yağmur! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

İHA
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Giriş: 12.06.2022 11:42
Güncelleme:12.06.2022 11:55
Ordu’nun Ünye ilçesinde sadece yaklaşık 3 metrekarelik alanda etkili olan yağmur, vatandaşları şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Şaşkına çeviren yağış ŞAŞKINA ÇEVİREN YAĞIŞ

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