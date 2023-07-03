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Oraj uyarısı! Uzman isim A Haber'de il il sayıp saat verdi... Peş peşe kritik uyarılar

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 11:07
Son dakika haberi... Oraj uyarısı yapıldı. Sıcaklıklardan sonra gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Labaratuvarı Başkanı Adil Tek, il il sayıp kiritik uyarılarda bulundu.
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