A Haber'de dikkat çeken Gazze analizi: Süreç Türkiye'nin çizdiği rotaya evriliyor

Katil Netanyahu’nun Washington ziyareti krizle sonuçlandı, Tel Aviv’de panik havası hakim! Trump ile yapılan 3 saatlik görüşmede İran çatlağı derinleşirken; bölgeyi kirli planlarıyla dizayn etmek isteyen İsrail, Ankara’nın artan gücü ve Trump’ın 'savaşsız çözüm' duvarına çarptı. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler “Ortadoğu’da kartlar artık Netanyahu’nun değil, Türkiye’nin istediği şekilde yeniden karılıyor!" ifadelerine yer verdi.