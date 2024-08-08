Onların dostluğunu gören şaşıp kalıyor

Adanalı Yakup Asrinam, 2 keçisi ve bir de horozuyla birlikte yaşıyor. Yaşıyor derken gerçek manada yani aynı çatı altında. Ayrılmaz dörtlü her yere birlikte gidiyor. Görenler haliyle şaşıp kalıyor.

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