18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Önce sigorta sonra ambulans!

Önce sigorta sonra ambulans! "Kendi ihmallerine kurban ettiler"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2024 21:08
Ankara'da bir gıda imalathanesinde çalışan İsmail Can Seçkin, iş yerinde başına gelen kazayla ağır yaralanmıştı. Genç işçinin sigortasız çalıştırıldığı ve sigorta işlemleri yapılana kadar da ambulans çağırılmadığı iddiası vardı. Aile hala arkasında bu iddianın ve artık çok daha titizlikle incelenmesi gerekiyor konunun. Çünkü o işçi hayatını kaybetti. Yani eğer iddia doğruysa, belki de bu ihmal yüzünden canından oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Önce sigorta sonra ambulans!
Önce sigorta sonra ambulans!
Tekirdağ’da organize suç örgütü çökertildi!
Tekirdağ'da organize suç örgütü çökertildi!
Candan kardeşler davasında ara karar açıklandı!
Candan kardeşler davasında ara karar açıklandı!
19 yaşındaki sürücü traktör altında can verdi!
19 yaşındaki sürücü traktör altında can verdi!
73 model arabasına gözü gibi bakıyor
73 model arabasına gözü gibi bakıyor
5 katlı binada yangın çıktı
5 katlı binada yangın çıktı
Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu
15 yıl hapis cezası vardı! Yakalandı
15 yıl hapis cezası vardı! Yakalandı
Türkiye’nin ormanları bozkırda yeşeriyor
Türkiye’nin ormanları bozkırda yeşeriyor
262 kilo metamfetamin ele geçirdi
262 kilo metamfetamin ele geçirdi
İstanbul’da 796 sikke ve obje ele geçirildi
İstanbul’da 796 sikke ve obje ele geçirildi
‘Topal’ lakaplı şüpheli yakalandı
‘Topal' lakaplı şüpheli yakalandı
Daha Fazla Video Göster