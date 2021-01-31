Önce korktu sonra eğlendi! Sevimli atın kar keyfi

Almanya'da bir çiftlikte buz tutan zemin buradaki atlar için oyun alanı oldu. Buz üstünde kayarak oynayan bir atın eğlenceli anları kameraya yansıdı.

Önce korktu sonra keyfini çıkardı. Almanya'nın Saara bölgesinde bir çiftlikte yoğun kar yağışı sonucu zemin buz tuttu. Karlı zeminde küçük bir tepeye çıkmak isteyen atın sürüklendiği anlar ise böyle kayda geçti.

Tek amacı tepeye çıkmak olan sevimli at aşağı doğru kaymaya başladı. Önceleri tedirgin olan at karda kaymanın eğlenceli bir oyun olduğunu keşfetti. Defalarca kez tepeye çıkıp kaydı. Sevimli atın kar keyfi sosyal medyada büyük ilgi topladı.