21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ömrünü arıcılığa adadı! Balın sofraya uzanan yolculuğu

Ömrünü arıcılığa adadı! Balın sofraya uzanan yolculuğu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2024 14:48
Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Toros Dağları'nın zirvesinde, Yörük çayır yaylasında arıcılık yapan Şahpaz Çay, ömrünü bu mesleğe adadı. 3 çocuk babası Şahpaz Çay yetiştirdiği bal ile dünya çapında kalite ödülü aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
83 yaşındaki etli ekmek ustası
83 yaşındaki etli ekmek ustası
Ömrünü arıcılığa adadı
Ömrünü arıcılığa adadı
Pendik’te orman yangını!
Pendik'te orman yangını!
Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi!
Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi!
Kağıthane’de korkunç olay!
Kağıthane'de korkunç olay!
Otomobil göle düştü: 3 kişi kayboldu
Otomobil göle düştü: 3 kişi kayboldu
Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
Karslı sanatçı Yudum sevenlerini coşturdu
Karslı sanatçı Yudum sevenlerini coşturdu
10 yıldır kayıptı cesedi evin temelinde bulundu
10 yıldır kayıptı cesedi evin temelinde bulundu
Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileşebilecek
Kalp krizi sonrası hasarlı dokuyu iyileşebilecek
Hırsızlık yapan turist, mail atıp özür diledi
Hırsızlık yapan turist, mail atıp özür diledi
Salçalık biberde hasat vakti
Salçalık biberde hasat vakti
Daha Fazla Video Göster