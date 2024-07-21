Ömrünü arıcılığa adadı! Balın sofraya uzanan yolculuğu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Toros Dağları'nın zirvesinde, Yörük çayır yaylasında arıcılık yapan Şahpaz Çay, ömrünü bu mesleğe adadı. 3 çocuk babası Şahpaz Çay yetiştirdiği bal ile dünya çapında kalite ödülü aldı.

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