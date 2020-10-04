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Ölüme terk edilmişti! Sahipsiz at Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurtarıldı

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Giriş: 04.10.2020 14:41
Güncelleme:04.10.2020 14:51
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Göktürk’te ölüme terk edilen sahipsiz at Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde boş bir alana bağlanan at mahallede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Eyüpsultan Belediyesini arayan vatandaşlar atın aç susuz bırakıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri atı bulunduğu yerden alarak Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü.

Görevliler tarafından bakımı yapılan at sahibi bulununcaya kadar gözetim altında tutulacak.

BARIŞ SAVAŞ/SABAH

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