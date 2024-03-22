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Ölüm halı sahada yakaladı! Kalp krizi geçirdi fark etmeyen arkadaşları maça devam etti

İHA
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Giriş: 22.03.2024 15:37
Gümüşhane’de gittiği halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahanın kameraları tarafından görüntülendi.
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