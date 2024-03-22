Ölüm halı sahada yakaladı! Kalp krizi geçirdi fark etmeyen arkadaşları maça devam etti

Gümüşhane’de gittiği halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahanın kameraları tarafından görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN