Haberler Yaşam Videoları "Ölüler çetesi" çökertildi! 100 milyon liralık tapu vurgunu yaptılar
Giriş: 03.11.2025 15:47
Mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arazileri, arsa ve sahipsiz taşınmazları sahte evrak ve imzalarla sahiplenip başkalarına satan çete bir memurun dikkatiyle deşifre oldu. Tapu memuru, müteahhit ve emlakçının da aralarında olduğu çete 100 milyon liralık vurgun yaptı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Burcu Özuduru aktardı.
