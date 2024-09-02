02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Olgunlaşan şerbetçi otu toplanıyor!

Olgunlaşan şerbetçi otu toplanıyor!

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 16:10
Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve içecek endüstrisi başta olmak üzere; ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan şerbetçi otunda üretim başladı. Bin 400 dekarda üretilen şerbetçi otu yaklaşık 500 çiftçinin geçim kaynağı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Olgunlaşan şerbetçi otu toplanıyor!
Olgunlaşan şerbetçi otu toplanıyor!
Menemen domatesinde hasat zamanı!
Menemen domatesinde hasat zamanı!
Yerli örümcek adam Tekirdağ’da
Yerli örümcek adam Tekirdağ'da
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Pazar’da üzüm üretimi yapılıyor
Pazar'da üzüm üretimi yapılıyor
Kara Sığırın iklime uyum kabiliyeti çok yüksek
Kara Sığırın iklime uyum kabiliyeti çok yüksek
Koca Piri Reis, balık ölümlerini araştıracak
Koca Piri Reis, balık ölümlerini araştıracak
CHP’li başkandan kuzene kaçak villa kıyağı
CHP'li başkandan kuzene kaçak villa kıyağı
Öğretmenlere zam müjdesi!
Öğretmenlere zam müjdesi!
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
Köpek ile kedinin dostluğu hayrete düşürüyor
Köpek ile kedinin dostluğu hayrete düşürüyor
Daha Fazla Video Göster