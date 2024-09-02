Olgunlaşan şerbetçi otu toplanıyor!

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen ve içecek endüstrisi başta olmak üzere; ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan şerbetçi otunda üretim başladı. Bin 400 dekarda üretilen şerbetçi otu yaklaşık 500 çiftçinin geçim kaynağı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN