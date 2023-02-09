09 Şubat 2023, Perşembe
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Ölen annesini bırakmak istemedi! Ekiplerin ağlatan diyalogu
Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binada enkaz altında kalan aileden bir kız çocuğu daha kurtarıldı. Enkazda kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin diyalogu ise izleyenleri ağlattı. 8 yaşındaki Beyan Haddap'a ulaşan gönüllü ekip, "Biz girdik anne son nefesiyle kafasını kaldırdı. Ağabey herhalde kızı bize emanet etti." dedi.