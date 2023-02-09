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Ölen annesini bırakmak istemedi! Ekiplerin ağlatan diyalogu

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Giriş: 09.02.2023 14:38
Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binada enkaz altında kalan aileden bir kız çocuğu daha kurtarıldı. Enkazda kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerin diyalogu ise izleyenleri ağlattı. 8 yaşındaki Beyan Haddap'a ulaşan gönüllü ekip, "Biz girdik anne son nefesiyle kafasını kaldırdı. Ağabey herhalde kızı bize emanet etti." dedi.
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