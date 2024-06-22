Öldü zannettikleri anneleri Hacer Öztürk eve döndü

Türkiye yakın tarihi gözden kaçırılmış veya unutulmuş olaylarla dolu. Mehmet Nilüfer'in hazırlayıp sunduğu Eski Defterler o olayları ele alıyor. İşte öldü zannedildikten bir gün sonra çocuklarının karşısına dikilen Hacer Teyze'nin hikayesi...

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