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Okullardaki tehlike: Akran zorbalığı! Zorba çocuklarda aile problemi göze çarpıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 19:01
Çocukların birbirine karşı aşırı üstünlük yarışını akran zorbalığını ortaya çıkarıyor. Peki, akran zorbalığının altında hangi psikoloji yatıyor? Ebeveynlerin akran zorbalığındaki rolü ne? Detayları Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Yelda Tan aktardı.
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