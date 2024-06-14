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Okullarda karne heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 09:01
20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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Okullarda karne heyecanı
Okullarda karne heyecanı
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