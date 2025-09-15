Okullar açıldı hastalıklar arttı

15 Eylül 2025, Pazartesi

Giriş: 15.09.2025 13:06
Okulların açılması ve mevsim geçişlerinin etkisiyle çocuklarda hastalıkların artış gösterdiğini belirten Diyetisyen Çağla Begüm Yıldırım, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek aileleri uyardı. Yıldırım, çocuklara paketlenmiş ve abur cubur gıdalar verilmemesi gerektiğini söyledi.
