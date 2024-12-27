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Okuldan kızını almak için gelen baba, aracının içinde ölü bulundu

Okuldan kızını almak için gelen baba, aracının içinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 01:51
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde meydana gelen olayda, yedek parça işi yapan Hikmet Gencal (66), kızını okul çıkışında almak üzere aracıyla geldi. Bir süre sonra aracın yanına gelen kızı, babasının aracın içerisinde hareketsiz olduğunu fark etti ve hemen yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Arka kelebek camı kırılarak kapısı açılan araçtaki Gencal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturmasını devam ettirirken, Gencal'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Bu arada Hikmet Gencal'in aracıyla okulun önüne gelişi güvenlik kameralarına yansıdı.
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