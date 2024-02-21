Okula yorgun mermi isabet etti!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir okulun camına yorgun mermi isabet etti. Olayla can kaybı ya da yaralanma olmazken, polis şüphelilerin kimliğini araştırıyor. İşte haberin detayları…

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